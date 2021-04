'Handelsjongen' Jop (6) koning te rijk: nieuwe aanhanger voor skelter binnen handbereik

Naar de vrijmarkt kon hij vandaag niet, maar Jop (6) uit Wijk aan Zee liet het er niet bij zitten. Hij stalde zijn gebruikte speelgoedauto's, schoenen en zelfgemaakte cupcakes uit in de voortuin en heeft zijn doel nu binnen handbereik: een nieuwe aanhanger voor zijn skelter.

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan, dacht de 6-jarige Jop. Met hulp van zijn moeder Sandra parkeerde hij zijn oude spullen prominent in de voortuin, pal naast de belangrijke doorgangsroute naar het strand. En dat bleek een schot in de roos, vertelt zijn moeder. "De zon schijnt, dus de badgasten komen hier allemaal wel langs", lacht ze.

Jop is vandaag de koning te rijk met de goede handel. "Dit is heel erg gaaf. Zo maken we er toch wat leuks van. En opa en oma zijn er ook", zo wijst hij enthousiast.

Met de verkoop van gebruikt speelgoed en veel zelfgemaakte cupcakes staat de teller om 16.00 uur op veertig euro. "Dat gaat lukken hoor met die aanhanger", lachen ze triomfantelijk.

Jop (6) doet vandaag goede zaken: