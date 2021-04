Morgenochtend geen treinen rond Amsterdam en Alkmaar in ochtendspits door staking

Morgenochtend rijden in de regio's Amsterdam en Alkmaar tussen 6.00 en 8.00 uur geen treinen. Dat is het gevolg van een staking van FNV Spoor.

Volgens FNV Spoor zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao stukgelopen. In een persbericht valt te lezen dat de vakbonden niet blij zijn over te moeten gaan tot staking.

Tot en met zaterdag wordt er elke dag gestaakt. In Noord-Holland worden alleen de regio's Alkmaar en Amsterdam getroffen, die zijn allebei morgen aan de beurt. Mogelijk volgt er zaterdag een landelijke staking, kondigt FNV ook aan. Dat zou betekenen dat er van zaterdagochtend 1 mei om 5.00 uur geen treinen rijden, tot de volgende ochtend om 5.00 uur.

Ingrijpend

"Iedereen weet en begrijpt dat dit heel stevig en ingrijpend is. En we hopen dan ook dat het niet nodig zal zijn om dit hele schema te doorlopen. Of nog erger, een tweede ronde van acties te moeten organiseren", valt te lezen op de site van FNV Spoor.

De GGD Kennemerland waarschuwt dat test- en vaccinatielocaties mogelijk minder goed bereikbaar zijn door de staking. Wel zeggen ze maatregelen te hebben genomen om zo veel mogelijk ongemak te voorkomen.