Orgelmuziek voor ouderen en jeugd verdient bij: zo beleeft Zaanstreek-Waterland Koningsdag

Ook in de regio Zaanstreek-Waterland zijn flink wat mensen eropuit getrokken tijdens Koningsdag. Onder meer in Wormer, Broek in Waterland en Assendelft werd het, ondanks de coronamaatregelen, een feestelijke dag.

In Wormer zorgde Dominique van Bochem-Breve samen met haar kinderen voor een echte Koningsdagsfeer. "Gisteren hebben de kinderen cupcakes gebakken en de boel versierd, vanmorgen alles gestoepkrijt, zodat ze spelletjes kunnen spelen, dus druk in de weer geweest", zegt Dominique. Tekst loopt door onder de video

In Assendelft werden ouderen getrakteerd op haring en orgelmuziek. Het initiatief kwam van de groep Koningsdag Kerkbuurt Assendelft, die toch iets wilde organiseren. "Iedereen stond op het balkon en danste mee", zegt Monique Verheiden. "Het was een geslaagde middag, mensen zijn blij dat er wat gebeurt. Iedereen is het zat, dus de reuring in het dorp is gewoon heel erg leuk." Tekst loopt door onder de video

Ook in Broek in Waterland genoeg te beleven, of in ieder geval te eten. Roemer en zijn vrienden hebben daar een goed lopende patatkraam, gewoon in de tuin. Maandag werden er veertig kilo aardappelen bij de boer gehaald. Niet voor niets, want de animo is al vroeg groot.

