Drukte op het water tijdens Koningsdag: "Lekker een biertje drinken met je vrienden"

Geen vrijmarkt dit jaar en ook een alcoholverbod in het geliefde Clarissenbolwerk, waar streng gecontroleerd werd. Veel Alkmaarders zochten daarom hun toevlucht op het water. Natuurlijk gelden daar ook de coronaregels. Zo moet er afstand worden gehouden en mochten er, op gezinnen na, niet te veel mensen in een bootje plaatsnemen.

Gezellig een biertje drinken is wel toegestaan, mits de kapitein nuchter blijft. "Er wordt streng gecontroleerd door de waterpolitie", vertelt Pepe Leegwater aan NH Nieuws. "We proberen de mensen uit te leggen dat ze niet met z'n achten in een bootje kunnen zitten. Ik heb het idee dat de regels goed worden nageleefd."

Op het water is het vandaag behoorlijk druk. Ondanks alles maken mensen er een feestje van. "In de stad is niet veel te doen en hier op het water krijg je toch echt de Koningsdagsfeer mee", vertelt een feestvierders. "Lekker een biertje drinken met je vrienden en het weer is ook perfect!"