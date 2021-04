Vondelpark wordt ontruimd wegens grote drukte, jongeren klimmen over hekken

Een deel van het Vondelpark in Amsterdam wordt ontruimd vanwege de grote drukte die daar is ontstaan. Feestende jongeren staan er dicht op elkaar en houden zich niet aan de coronamaatregelen.

Aan het begin van de middag werden de zij-ingangen van het park al gesloten om de bezoekersstroom in de gaten te kunnen houden. Ongeveer een half uur later werd het park helemaal afgesloten.

Zoals vaker gebeurt, klommen vooral jongeren daarna over de hekken om toch mee te kunnen feesten. Om 14.30 uur riep de gemeente nog via Twitter op om het park te verlaten, een uur later werd besloten het park te gaan ontruimen.

Getuigen melden onder andere op Twitter dat er veel politie te paard onderweg is naar het park.