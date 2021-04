West-Friese gemeenten niet altijd blij met Koningsdagplannen: "Ik kreeg een belletje"

Voor het tweede jaar was het een rustige Koningsdag in West-Friesland. Wel waren er verschillende buurtinitiatieven, al stonden gemeenten vanwege corona daar niet altijd om te springen, en werden meerdere inwoners vooraf gewaarschuwd.

Daar weet Wilma Schipper uit Hoogkarspel alles van. Omdat haar kinderen vanuit de voortuin spullen zouden verkopen leek het haar leuk om een fietsroute te maken. "Daarom vroeg ik of meer mensen dit gingen doen. En daar is door iemand melding van gedaan, want niet veel later kreeg ik een belletje van de gemeente. Ze waren bang dat het teveel groepsvorming teweeg zou brengen." Er wordt ook gezegd dat zij aansprakelijk zou zijn voor corona-overtredingen, dus verwijderd ze haar oproep en blaas het initiatief af.

Brief van gemeente

In een andere straat, waar ze graag anoniem willen blijven, krijgen ze ook een brief van hun gemeente die niet wil dat er wat voor de buurtkinderen wordt georganiseerd. En ook al worden de coronaregels gevolgd, de bewoners willen liever niet dat we er filmen uit angst voor boetes.

Maar over het algemeen verloopt Koningsdag in de regio rustig en gemoedelijk. De meeste Oranjeverenigingen hebben evenementen afgeblazen, of organiseren online dingen zoals een bingo of quiz.

Wel evenement in Venhuizen

In Venhuizen wordt wel wat georganiseerd in de open lucht. Bij café de Roode Leeuw kan je meedoen aan een fietspuzzeltocht of een speurtocht. Thijs is net klaar en geniet van een welverdiende oranjetompouce. "Ik heb de speurtocht gedaan, dat was heel leuk. Vooral het tellen van de witte eenden."