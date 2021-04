Zo viert Amstelland Koningsdag: genoeg te doen in Aalsmeer en De Kwakel

Ondanks dat op Koningsdag veel evenementen zijn afgelast en grootschalige feesten niet gevierd kunnen worden, zit de stemming er vandaag in de Kwakel en Aalsmeer goed in. Er is voor ieder wat wils: Kinderen kunnen sporten en spelletjes spelen bij voetbalvereniging KDO, in Aalsmeer is een culinaire wandel- en fietsroute in het leven geroepen en voor ouderen werd een balkon-bingo georganiseerd.

Vier meisjes die net een skippybal-race achter de rug hebben zitten even bij te komen in het zonnetje. "Het is heel raar nu met corona maar het is alsnog leuk. Ze maken er gewoon iets leuks van. We doen allemaal leuke spelletjes om toch nog blij te zijn tijdens corona." Drie jongens die voor Koningsdag dezelfde oranje polo hebben aangetroffen hebben het ook naar hun zin. "Het lijkt net alsof er niks aan de hand is." De jongens zijn blij om het gevoel te hebben dat corona even niet bestaat en dat ze samen deze feestdag kunnen vieren.

Culi-route In Aalsmeer is binnen een week tijd een culinaire wandel- en fietsroute bedacht. De stempelkaarten om mee te kunnen doen waren razendsnel uitverkocht, vertelt een van de deelnemers met een stokje saté in haar hand. "Het is heerlijk. Binnen anderhalf uur waren er driehonderd kaarten verkocht. Het is een enorm succes geworden." De deelnemers zijn niet allemaal tegelijk bij hetzelfde restaurant maar het wordt al snel druk bij Café Sportzicht, een van de organisatoren. "Ik vind het ook wel weer heel eng. Het staat allemaal best dicht op elkaar en dat vind ik wel een beetje spannend."

Ook aan de wat oudere inwoners van Amstelland is gedacht: in De Kwakel wordt volop bingo gespeeld vanaf het balkon van de Hortensiaflat. "Net als vorig jaar", vertelt een van de bewoners. Albert Blommestijn van Feestcomité de Kwakel hoopt dat het de laatste keer is en dat er volgend jaar weer meer mogelijk is. "We willen volgend jaar weer Koningsdag kunnen vieren zoals we dat gewend zijn, met activiteiten op het evenemententerrein. Dat gaat vast goed komen."