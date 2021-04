Skelterdiploma, concertje en aardbeien met bubbels: zo viert 't Gooi Koningsdag

Koningsdag gaat in 't Gooi niet stilletjes voorbij. Er is van alles te beleven. Coronaproof, maar toch een beetje feestelijk: dat is de bedoeling. Met een kleedjesmarkt, concertje, online festival en aardbeien met bubbels wordt geproost op de Koning.

Corona of niet: Koningsdag begint in 't Gooi traditiegetrouw met een kleedjesmarkt. Dit keer alleen wel vanuit de tuin. De Loosdrechtse Lydia heeft zoals ze zelf zegt 'heel veel troep'. Maar je kunt ook blikgooien, koffie en thee halen of bij ze grabbelen. En als klap op de vuurpijl kun je ook een heus skelterdiploma bemachtigen. Op het basketbalveldje naast hun huis hebben ze een parcours uitgezet.

Op een locatie van Philadelphia in Hilversum, waar mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking wonen, is het helemaal feest. Zij worden getrakteerd op een concert van Yentl, bekend van The Voice of Holland. Loco-burgemeester Karin Walters komt ook even langs en kan het niet laten om even de heupen te bewegen.

"De bewoners kijken elk jaar uit naar Koningsdag en nu was er natuurlijk niets te doen. En als ze dan horen dat er een optreden is, is het feest. Gisteren hebben we alles versierd en kijken ze er naar uit", zegt woonbegeleider Aafke Post. Vervolgens eten ze samen een tompouce en 's middags is er voor de bewoners een bingo georganiseerd.

Tekst loopt door onder de foto.