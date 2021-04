Grote opkomst uit de hele regio bij 'Vrijheidsmars' in centrum

In het Alkmaarse Victoriepark hebben honderden mensen zich verzameld om een 'volksmars voor de vrijheid' door de binnenstad te lopen. De organisatie vindt dat de overheid met de coronamaatregelen 'onze rechten en zelfbeschikking stapje voor stapje afnemen'.

De gemeente heeft toestemming gegeven voor de betoging met maximaal 250 mensen. Dit aantal lijkt te zijn overstegen, maar de politie en handhaving rijden voor en achter de mars om alles in goede banen te leiden.

"Ik ben door de landelijke beweging gevraagd om dit te faciliteren", zegt organisator Mike Ultee uit Alkmaar zegt tegen NH Nieuws. "We willen ons laten horen tegen het coronabeleid, want de maatregelen zijn niet in verhouding met wat er gebeurt."

Een 33-jarige vrouw uit Amsterdam, geboren in Alkmaar, loopt samen met haar moeder en vriendin mee vandaag. "Vrijheid onder voorwaarden is geen vrijheid. We zijn tegen de testsamenleving, tegen verplichte vaccinatie en een coronapaspoort. Dit leidt tot verdeeldheid en polarisatie."

Op de vraag met welke regel ze zelf niet kan leven, kan ze geen direct antwoord geven. "Het is het hele pakket. De manier waarop wetten worden aangepast, baart mij grote zorgen."