Volksfeest langs Spaarne in Haarlem, gemeente grijpt in en sluit straat af

Aan het Spaarne in Haarlem zijn honderden mensen op de been om Koningsdag te vieren. De gemeente zegt dat het te druk is en grijpt daarom in. De Damstraat richting het Spaarne en verkooppunten van de horeca zijn afgesloten, totdat het weer rustiger is. Politie en handhaving roepen mensen ondertussen op om weg te gaan.

NH Nieuws / Jelle Dijkstra

"Honderden mensen staan hutje mutje op elkaar", zegt NH Nieuws-verslaggever Jelle Dijkstra. "Het is alsof er geen corona is. Het is zo gezellig dat mensen vergeten dat we in een pandemie zitten." Toezichthouders en handhavers hebben instructies gehad om mensen aan te spreken die met meer dan vijf mensen bij elkaar staan. "Ze doen dit lachend, want dit is gewoon niet te doen." De gemeente roept de mensen op om te vertrekken. "Het is te druk. We hopen dat mensen gewoon luisteren en een boete besparen", zegt een woordvoerder. In een poging de drukte iets te temperen, wordt aan verkooploketten van onder andere alcohol gevraagd de deuren te sluiten. Volgens NH Nieuws-verslaggever Jelle Dijkstra roept dat een dubbel gevoel op bij ondernemers. "Zo veel mensen hebben hun eigen drank bij zich." Ook sluiten boa's de Damstraat af met hekken. Volgens Dijkstra hebben die hekken tot nu toe weinig zin. "Ze blokkeren de straat niet, ze vormen een soort corridor. Mensen gaan hier gewoon nog door."

Boa's plaatsen hekken om de Damstraat in Haarlem af te sluiten NH Nieuws / Jelle Dijkstra

Drukte langs het Spaarne op Koningsdag NH Nieuws/Jelle Dijkstra

Drukte in Haarlem NH Nieuws / Jelle Dijkstra

De gemeente zei voor deze Koningsdag al extra maatregelen genomen te hebben om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de coronamaatregelen zouden houden. Zo lopen er tien extra stewards van de gemeente rond, waarvan twee op het water, die mensen op een vriendelijke manier aanspreken op het handhaven van de coronaregels. Om 15.00 uur kwam er extra handhaving bij om mensen aan te spreken. Zo druk is het aan het Spaarne:

Drukte aan het Spaarne in Haarlem - NH Nieuws / Jelle Dijkstra

Eerder op de dag was het nog niet al te druk in Haarlem. NH Nieuws-verslaggever Paul Tromp legde vast hoe mensen van het weer genoten. Zo liep hij een man verkleed als wortel tegen het lijf. "Het is toch Koningsdag en er gebeurt niet zoveel, dus ik dacht: ik maak er toch maar wat van." Een ander meisje verkocht cakejes voor de deur. En een paar studenten waren in een park in Haarlem. "Normaal ga je naar Kingsland, naar SLAM! of naar Amsterdam, maar nu met de coronamaatregelen is dat toch een beetje lastig."

Koningsdag in Haarlem - NH Nieuws