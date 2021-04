🔴 Kijk live: Opening van de terrassen op het Stadsplein

Voor de horecaondernemers is het de kans om eindelijk een klein beetje omzet terug te verdienen die ze hebben verloren tijdens de coronacrisis. Veel zal het niet uitmaken maar de opluchting is groot. En dat geldt ook voor de gasten die met het zachte weer snakken naar een biertje of een cola op het terras.

Kijk hier naar een live-verslag van NH Nieuws en mediapartner AAN! van de opening van de terrassen op het Stadsplein in Amstelveen