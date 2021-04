Het zouden twee weken zijn, het werden drie maanden: zo beleefden we de avondklok

Het was zaterdag 23 januari toen de avondklok inging: een van de maatregelen die het kabinet inzette tegen de verspreiding van het coronavirus. Maximaal twee weken zou de avondklok gelden, maar het werd drie maanden. Vanaf morgen 4.30 uur is de avondklok er dan echt af. Een omstreden middel, maar volgens het kabinet met een nuttig effect. Het waren maanden van rellen, rennen, maar ook rust.

Het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat er weer een avondklok actief werd. Met de avondklok zouden we minder bij elkaar op bezoek gaan en dat zou besmettingen voorkomen, was de gedachte van het kabinet. Eerste avond Op zaterdag 23 januari was het zover. Na veel discussie in de Tweede Kamer, ging hij in om 21.00 uur. De eerste avond bleef het nog rustig in de meeste steden, maar in Hilversum diende de eerste signalen zich aan: daar schreef de politie die avond al de eerste boetes uit. Ook in Haarlem was het tot aan de avondklok nog best druk op straat. Een aantal mensen moesten de eerste avonden nog even snel rennen, maar daarna was het op de meeste plekken muisstil na 21.00 uur:

Niet iedereen hoefde overigens binnen te blijven. Mensen met een hond mochten nog wel de straat op om hun viervoeter uit te laten. Dat was ook goed te merken. De mensen die je op straat zag, liepen voornamelijk met een hond. Avondklokrellen Het bleef niet lang na de invoering van de avondklok zo rustig. Het weekend nadat de avondklok was ingegaan, braken er rellen uit op verschillende plekken in de provincie. Mensen waren uit op vernielingen, er werden spullen in brand gestoken en er werd gegooid met vuurwerk.

In Haarlem en Amsterdam kwam het tot flinke confrontaties tussen relschoppers en de politie. Op sommige plekken moest zelfs de ME er aan te pas komen en hielden zij tientallen mensen aan. Om plunderingen te voorkomen, timmerden verschillende winkeliers in steden hun ramen dicht:

En dan waren er ook nog groepen die juist tegenover deze avondklokrellers kwamen te staan. Zo opperden AZ-supporters zich op om 's avonds te patrouilleren door het centrum van Alkmaar, om de binnenstad naar eigen zeggen te beschermen tegen relschoppers. Burgemeester Roemer van Alkmaar was vol lof voor de actie van de harde kern van de supportersgroep van AZ en noemde het een 'buitengewoon positief signaal'. Dat kwam hem ook op veel kritiek te staan. Deskundigen vonden het onverstandig dat Roemer de actie prees.

Na vier avonden werd het rustiger op straat en waren alleen nog mensen met een werkgeversverklaring, hondenuitlaters en handhavers buiten. Boetes Ondanks dat de rust was wedergekeerd, hield niet iedereen zich aan de avondklok. Er waren nog steeds mensen die het riskeerden om na 21.00 uur, later na 22.00 uur, naar buiten te gaan, ondanks de boete van 95 euro. Zeker is dat politieagenten in onze provincie duizenden boetes uitschreven voor het overtreden van de avondklok. Aankomende donderdag maakt de politie bekend hoeveel boetes er in totaal zijn uitgeschreven toen de avondklok actief was. Dino Een van die vele duizenden boetes was voor rekening van vier vrienden uit Amsterdam, die een ludieke actie op touw hadden gezet. Zij namen de avondklok op de hak door hun 'dino's' na 21.00 uur rennend uit te laten. De ene vriend liet de andere vriend in dinopak uit en renden een rondje van tien kilometer door Amsterdam. Uiteindelijk werden ze na vijf kilometer bij de Stopera aangehouden en kregen ze een boete. Coulant, want het moesten er eigenlijk vier zijn. De actie leverde bijzondere beelden op:

Maar ook coronafeestjes bleken een grote oorzaak te zijn van het aantal avondklokboetes. Het bleek zelfs een lucratieve bezigheid, aangezien er praktisch ieder weekend wel een illegaal coronafeestje wordt beëindigd waar honderden jongeren op af komen. Ze sprongen uit de band in natuurgebieden, op een zeiljacht of achter de voordeur. Vooral Haarlemmermeer had er veel last van. "We zien ook door de ligging van onze gemeente, veel landelijk gebied, vlak bij Amsterdam, goede bereikbaarheid, het voor sommigen heel aantrekkelijk is om hier feesten te organiseren", zei een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer eerder daarover. Een van de vele voorbeelden is de aanhouding van 66 mensen in een loods in Lijnden. Ze waren daar voor clipopnames van zangeres Famke Louise. De boete voor de avondklok, die blijft morgen in ieder geval uit, als vanaf 4.30 uur de avondklok eraf gaat. Ook zijn er meer versoepelingen die op stapel staan. En ook komt de vaccinatiecampagne steeds meer op stoom. Laten we hopen dat het, net zoals Rutte en De Jonge eerder zeiden, een mooie zomer belooft te worden.

