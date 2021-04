In de rij voor tompoucen en de vlag in top: zo viert de Noordkop Koningsdag

Het is een traditie op Koningsdag: oranje tompoucen. Ook in de Noordkop stond menigeen vanochtend al in de rij voor de lekkernij. Zo waren er onder andere rijen voor de vestigingen van bakkerij Dunselman in de winkelcentra Dorperweerth in Julianadorp en in SchootenPlaza in de Helderse wijk De Schooten. Maar ook werd de vlag uitgehangen en her en der werd een klein feestje gevierd. Hier een overzicht.

Vrachtwagen rijdt op Koningsdag feestend door de polder - NH Nieuws

Er mag verder uiteraard geen echt evenement worden gehouden met Koningsdag en dus heeft een groep vrienden een alternatief bedacht. Met een grote vrachtwagen, een soort rijdende disco rijden ze vandaag door de polder rond Anna Paulowna. Ze brengen bliksemfeestjes aan huis. De eerste stop is Breezand waar de kinderen achter de wagen aan mogen rijden. Het plan van de rijdende feestwagen ontstond al eens tijdens de Polderse Kermis. Toen werden er kratjes op bestelling rond gebracht. Tekst gaat verder onder de foto's.

In de rij voor oranje-gebak in Anna Paulowna NH Nieuws/Matthijs Gemmink

In de rij voor tompoucen bij bakkerij Dunselman in Dorperweerth Regio Noordkop / Ronald Boutkan

In de rij voor tompoucen bij bakkerij Dunselman in Dorperweerth Regio Noordkop / Ronald Boutkan

In de rij voor tompoucen bij bakkerij Dunselman in SchootenPlaza Regio Noordkop / Ronald Boutkan

In de rij voor tompoucen bij bakkerij Dunselman in SchootenPlaza Regio Noordkop / Ronald Boutkan

De ochtend begon met lange rijen - op anderhalve meter afstand - voor diverse bakkerijen in de regio. Zo was het niet alleen druk in Den Helder en Julianadorp, maar in Anna Paulowna. Vanochtend werd, net als op meer plekken, ook de Nederlandse vlag gehesen en klonk het Wilhelmus bij de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Tekst gaat verder onder de video.

Statige ceremonie bij cultuurschuur Wieringerwerf - NH Nieuws

Texel viert vandaag op diverse alternatieve manieren (coronaproof) Koningsdag. Zo kende De Cocksdorp vanochtend een 'koninklijke optocht' waar ouders en kinderen in de auto achter een eigen variant van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanreden, meldt onze mediapartner Texelse Courant

Texelse Courant / Jeroen van Hattum

Op andere plekken wordt ook creatief omgegaan met Koningsdag. Zo is er in Middenmeer een puzzeltocht. Hier deed de familie de Ruijter vandaag enthousiast aan mee (zie foto onder). In Den Oever was het bijzonder rustig, een stel genoot er in alle rust van een visje.

NH Nieuws / Jurgen van den Bos