In de rij voor tompoucen en de vlag in stok: zo viert de Noordkop Koningsdag

Het is een traditie op Koningsdag: oranje tompoucen. Ook in de Noordkop stond menigeen vanochtend al in de rij voor de lekkernij. Zo waren er onder andere rijen voor de vestigingen van bakkerij Dunselman in de winkelcentra Dorperweerth in Julianadorp en in SchootenPlaza in de Helderse wijk De Schooten. Maar ook werd de vlag uitgehangen en her en der werd een klein feestje gevierd. Hier een overzicht.