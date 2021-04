Enkhuizen hangt de vlag uit voor Koningsdag

Nederland viert vandaag Koningsdag en dat betekent dat in het hele land de nationale driekleur en oranje wimpels worden uitgehangen. Ook in Enkhuizen hebben vandaag veel inwoners de vlag uitgehangen. Onze fotograaf Peter Goedhart maakte een ronde door de stad om alles te fotograferen.

Om 8.00 uur vanmorgen werden de klokken van de kerken in Enkhuizen geluid, waarna stadsbeiaardier Frits Reynaert om 8.15 uur een concert gaf op het carillon in de Zuidertoren.

Inwoners uit de binnenstad van Enkhuizen hebben vandaag de nationale vlag uitgehangen om Koningsdag te vieren. Door corona wordt deze feestdag voor het tweede jaar op rij anders gevierd dan we gewend zijn. Oranjevereniging Juliana uit Enkhuizen heeft voor vandaag enkele activiteiten gepland staan, waarvan een aantal doorgeschoven zijn naar later dit jaar.

