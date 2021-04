Verontwaardiging over niet open mogen binnenterrassen winkelcentrum Streekhof

Blijdschap bij veel horecagelegenheden dat de terrassen vanaf morgen weer open mogen. Maar dat geldt niet voor de ondernemers die in winkelcentrum Streekhof in Bovenkarspel zijn gevestigd. Want omdat het een overdekt winkelcentrum is, mogen ze volgens de landelijk richtlijnen niet open.

Op hun Facebookpagina reageert Lunchafé de Kathedraal teleurgesteld. "Helaas we hebben te horen gekregen van de gemeente dat we niet open mogen. De weg naar heropening gaat dus nog langer duren helaas." Ook de reacties op de pagina spreken boekdelen. Zo schrijft Dominique Klaui: "Wauw.... Geen woorden voor... Heel veel sterkte voor jullie.. dit gaat echt nergens meer over..." Lunchroom de Basseroet heeft hetzelfde probleem. "Teleurgesteld? JA! Opgeven? NEE !!!!!!!!!!!!!! We moeten ons even herpakken, maar danken jullie alvast weer voor de support.

Want niet alleen wij zijn teleurgesteld en boos.…", zo schrijven ze op Facebook. Ook hier lezen we boze reacties en wordt er richting de gemeente gewezen. ODS stelt raadsvragen Ook politieke partij ODS wil opheldering en heeft daarom raadsvragen gesteld. "In deze enorme zware tijden willen wij als ODS opkomen voor deze ondernemers die nu volledig

uitgesloten worden en bij wie het water aan de lippen staat. De terrassen zijn weliswaar niet buiten, maar kunnen wel zo wel aangemerkt worden. De terrassen zijn open en zeker geen afgesloten ruimtes. Ze liggen in ruime hallen met voldoende ventilatie." Tegenover het NHD stelt burgemeester Ronald Wortelboer ook te zijn verrast. "Wij gingen er ook vanuit dat ze gewoon open mochten, dit is een onaangename verrassing. Wij hadden het ook liever anders gezien." Hij zegt in gesprek te gaan met de ondernemers en te kijken wat er buiten het winkelcentrum mogelijk is.