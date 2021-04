Koningsdag in coronatijd: door de drive-through voor een tompouce en drukte in parken

Voor het tweede opeenvolgende jaar valt de verjaardag van koning Willem-Alexander in een lockdown, waardoor van een ouderwetse feeststemming geen sprake is. Verwacht wordt dat we het feest vandaag digitaal en in huiselijke kring vieren, en vooral niet in groten getale bij elkaar komen. Gemeenten doen verwoede pogingen om drukte in de openbare ruimte te voorkomen, al is het mede dankzij het zonnetje en de aangename temperatuur nog maar zeer de vraag of dat ook lukt. NH Nieuws houdt je in dit liveblog op de hoogte van de ontwikkelingen.