Gooi NL V Het loopt storm bij de bouwstenenverhuur

Iedereen die iets uitleent of verhuurt wordt 's nachts gillend wakker bij de gedachte dat zijn spullen niet compleet zijn. Dus ook een kostbare doos met een bijzonder bouwpakket van LEGO-stenen moet tot het kleinste onderdeel kloppen. Dennis de Vos uit Bussum blijft er nuchter onder, zeker wanneer een jonge klant op 1 april een gehuurde doos terug komt brengen.

Quote "Er missen 100 stukjes!" De jonge klant die een 1 april-grap uithaalde

Het nog jonge bedrijf van Dennis verhuurt sinds enkele jaren de bekende Deense bouwstenen en dat kun je met recht een succes noemen. Nu we door corona veel thuis zijn, is de verhuurservice populairder dan ooit en groeit het bedrijf tegen de klippen op. De dozen zijn nauwelijks aan te slepen en vorig jaar stonden er lange rijen voor de deur.

NH / Pak An Doen

Een jaar later zijn de lange rijen verdwenen, maar achter de schermen wordt er harder gewerkt dan ooit. Bart Klaassen uit Amsterdam was vorig jaar één van de vele klanten, maar inmiddels is hij mede-eigenaar van het verhuurbedrijf. Hij heeft er voor gezorgd dat de groei in juiste banen werd geleid. Met extra winkelruimte in Bussum maar vooral speciale Pick-Up-Points in de regio Amsterdam, speelt een groot deel van de handel zich nu af via het internet.

Klanten maken online hun keuze waarna in Bussum het dozen-vullen kan beginnen. Iedere dag rijdt het eigen busje volgeladen met dozen bouwstenen zijn rondje langs de pick-up-points waar de klanten het bouwpakket in de eigen buurt kan ophalen. Een groot succes want hoewel de rust lijkt weergekeerd, is de omzet verdubbeld. Bart heeft alle vertrouwen in het bedrijf waar hij inmiddels zijn spaargeld in heeft gestoken. "Ook na corona blijft dit bestaan", zo verzekert hij ons.

NH / Pak An Doen

De jonge grappenmaker heeft inmiddels zijn nieuwe bouwdoos uitgekozen en loopt opgewekt en voldaan met zijn opa de winkel uit. In die winkel staan nog vele dozen die de jonge klant nog niet kent. En mocht er een stukje ontbreken dan is er geen nood aan de man want het magazijn staat vol met reserveonderdelen