Amstelland NL V Een gezond alternatief voor de snorfiets en de scooter

Met die gedachte ging Peter Eiselin aan de slag en maakte een eigenzinnig vervoermiddel dat een kruising lijkt tussen een scooter en een E-bike. "Ik wilde iets ontwikkelen dat sterk genoeg was om twee mensen te kunnen vervoeren", zo vertelt Peter. De nieuwe scooterwet, een paar jaar geleden ingevoerd, zal er volgens hem voor zorgen dat jongeren op zoek gaan naar een alternatief. En dan hoopt hij natuurlijk dat zijn E-bike in de smaak zal vallen bij het jonge publiek.

Als fanatiek mountainbiker en wielrenner is Peter bezeten van tweewielers. Dat hij voornamelijk ervaring heeft in de modebranche, is voor hem geen beletsel om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan in fietsenbranche. "Een productieproces is een productieproces. Of je nou kleding maakt of fietsen, dat maakt niet zoveel uit. De stappen die je zet zijn hetzelfde", zo stelt Eiselin nuchter vast.

En hoewel er veel vraag is naar zijn bijzondere fiets, gaat het bedrijf begin dit jaar toch failliet. Volgens Peter een gevolg van ontwikkelingen in de onderdelenhandel. Terwijl de vraag naar fietsen hoog is, ligt de productie van onderdelen wereldwijd nagenoeg stil. Zo'n vijf maanden lang kan het jonge bedrijf geen enkele fiets leveren, en dat vinden klanten niet fijn.

Inmiddels heeft het bedrijf in afgeslankte vorm een doorstart gemaakt en staan er weer fietsen klaar om afgeleverd te worden. "Een fiets in elkaar zetten en verkopen is niet zo moeilijk", zo leert Peter ons, "maar het gaat erom wat je doet als de klant een klacht heeft. Hoe los je dat op? We doen zo veel mogelijk zelf, dus we hebben ook heel veel zelf moeten leren."

Peter is trots op zijn 'tweezitter', met de opvallende handgemaakte duozadels. Maar dat betekent niet dat hij nu rustig achterover kan leunen. Als ondernemer blijft hij vooruit kijken en zoekt hij naar verbeteringen. De fiets wordt nu in Azië gemaakt en in Amstelveen in elkaar gezet, maar steeds meer onderdelen worden weer in Nederland gemaakt. "Mijn droom is dat straks de fiets helemaal in Europa gemaakt zal worden."

Als Peter Eiselin samen met zijn vrouw een avondje uit wil in Amsterdam, pakt hij het liefst zijn E-bike. Niet alleen handig, maar de E-bike tovert ook een grote glimlach op zijn gezicht. En plezier, daar gaat het om! Die glimlach wil hij ook bij zijn klanten zien.