Ook dit jaar gevelbeeld-onthulling bij de Blaffende Vis, 'nog mooier dan vorig jaar'

"Dit jaar hadden we sneller door dat een fysiek feestje 'm niet ging worden", vertelt eigenaar Bob Brockhoff. "Daarom hadden we meer tijd om de digitale onthulling voor te bereiden en dus is het nog mooier en nog leuker dan vorig jaar. We nemen de kijker mee in het creatieve proces van onze gevelversieringen. Daarbij blikken we terug op het verleden, maar ook op wat we hopelijk in de toekomst weer gaan zien."

'Geen hangplek'

Waarom het café toch niet gewoon een gevelbeeld heeft opgehangen? "We willen niet dat mensen zich gaan verzamelen bij ons café. Mensen zijn van harte welkom voor een kop koffie en take-away, maar we willen geen hangplek worden. We moeten ons aan de maatregelen houden zodat we er volgend jaar weer een feestje van kunnen maken."

Via deze link kan je de digitale onthulling bijwonen.