IJmuidenaar die brand stichtte in rijdende treinen moet mogelijk drie jaar de cel in

Een 27-jarige man uit IJmuiden die wordt verdacht van brandstichting in vijf rijdende treinen, met name in Noord-Holland, moet mogelijk drie jaar de cel in. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep tegen hem geëist. Ook moet de man TBS met dwangverpleging ondergaan, vindt het OM.

Volgens het OM richtte de IJmuidenaar ook dreigtweets aan winkels in Haarlem, waarin hij zei dat hij een aanslag zou plegen.

De uitspraak van het hoger beroep liet even op zich wachten, de man is namelijk in 2016 al veroordeeld. Toen legde de rechtbank in Haarlem hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden op voor de dreigtweets.

Even later, in 2017, hoorde hij de rechtbank hem veroordelen tot een celstraf van drie jaar en TBS met dwangverpleging voor de brandstichting in de treinen. Nu eist het OM dus dezelfde straf.

Brand vanuit treintoilet

Vanaf eind 2016 tot en met 2 april 2017 hield de man huis in rijdende treinen, waar hij waarschijnlijk in het treintoilet de branden stichtte. Dat gebeurde terwijl er passagiers in de treinen zaten, onder meer op de trajecten Amsterdam Sloterdijk-Amsterdam Centraal v.v, Alkmaar-Amsterdam Centraal en Haarlem-Zandvoort.

Volgens het OM gebruikte de IJmuidenaar 'toiletpapier en/of handdoekjes die in de toiletruimte aanwezig zijn' voor de branden.

Dreigtweets

In 2013 hield de man zich ook al bezig met onzuivere zaakjes. Hij zou toen, volgens het OM, via een anoniem twitteraccount dreigtweets hebben verstuurd. Hij wilde vooral angst zaaien, en dat lukte: de filialen werden destijds ontruimd. Dat geeft de tweets een terroristische aard. "De dreigingen waren concreet: er werd gesproken over dood, bom, moord en schieten. Dit ook nog eens gecombineerd met het noemen van concrete tijd: bloedpartij vandaag 11:50."

Specialisten denken dat de kans groot is dat de man opnieuw de fout ingaat, en daarnaast blijft hij alles hardnekkig ontkennen. De reden achter de brand in de treinen en de dreigtweets, blijft dus een mysterie.