10.000 stukken taart voor ziekenhuismedewerkers: "Alleen geklap is niet genoeg"

23 verschillende Amsterdamse bedrijven bakken 1.000 taarten, goed voor 10.000 punten carrot cake, in hun professionele keukens. Aan de hartverwarmende (beter gezegd: maagvullende) actie doet onder meer de RAI mee, net als meerdere hotels, restaurants en vakscholen. Maar het idee voor Cakes for Care (zoals de actie heet) begon bij Heijmans, die met Stichting Amsterdam Verbindt vooral bekend is van de 'koken in een andere keuken'-actie voor daklozen.

"When life gives you carrots, make carrot cake"

"Bij toeval kreeg ik een tip van iemand die zei: 'Ik ken een boer in de Flevopolder, die een overschot aan regenboogpeen heeft. Kun je daar iets mee?'", vertelt Heijmans over het begin van de taartenactie. Maar bij haar kookproject, waar mensen koken voor daklozen, nemen zij zelf de ingrediënten mee. "Dus in eerste instantie kon ik er niet echt iets mee." Tot ze Imèn Kadry belde, student aan Hotelschool Den Haag in Amsterdam.

"Henny belde mij en zei: 'We hebben een hele hoop wortelen die over zijn, die worden anders vermalen tot veevoer. Kunnen we die gebruiken?'", vertelt Kadry. "Henny wil al zo lang iets doen voor zorgmedewerkers, zij zijn natuurlijk de helden van deze tijd en strijden enorm hard voor ons. We hebben één keer voor ze geklapt, maar dat voelde niet als genoeg. Toen zei ik: 'When life gives you carrots, make carrot cake'."

"Zorgpersoneel hart onder de riem steken"

Met Cakes for Care willen Kadry, Heijmans en alle deelnemende horecaondernemers en scholen de zorgmedewerkers een hart onder de riem steken. Kadry: "Het zorgpersoneel werkt zo hard, dat zij zeker een oppepper kunnen gebruiken." Ook laat de horeca met deze actie zien, zegt ze, dat de horeca en de zorg samen kunnen werken. "Qua versoepelingen staan ze soms tegenover elkaar, maar ze kunnen elkaar ook helpen en samenwerken. En zo laten we zien dat de horeca enorm veerkrachtig blijft."

Heijmans onderschrijft het 'oppeppende' effect van de stukken taart, maar geniet zelf van de positiviteit. "Wij laten met z’n allen zien welke kracht er in mensen zit, en met name in de Amsterdamse horeca. Zij hebben het heel zwaar te verduren. Eén van onze bakkers begon vanochtend om 7.00 uur met bakken: zij maken 50 taarten. En dat doen ze allemaal geheel belangeloos, het geld voor sommige benodigdheden komt zelfs uit eigen zak."