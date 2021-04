Noord-Hollanders helpen Cambuur aan de titel: "Waanzinnig feest"

Met kleine oogjes en een schorre stem namen Cambuur-spelers Erik Schouten en Michael Breij plaats voor de camera. De twee moesten nog even bijkomen van het kampioensfeestje van afgelopen weekend met de Friezen in Leeuwarden.

"De helft ligt nog in Leeuwarden", vertelt Erik Schouten lachend over zijn schorre stem. De aanvoerder van SC Cambuur keerde zaterdag terug in zijn woonplaats Zwaag en werd daar verrast door zijn vrienden. "Ze hebben taart voor mij gemaakt, een spandoek en nu doen we een borrel."

"Waanzinnig feest"

In Leeuwarden spreken we af met Michael Breij. De middenvelder uit Amstelveen woont nu in de Friese hoofdstad en biecht gelijk op dat hij een korte nacht achter de rug heeft. "Het was een waanzinnig feest. En ik begeef me dan wel op de voorgrond."