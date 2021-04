Nog altijd alle hens aan dek op intensive care Tergooiziekenhuis: alle bedden bezet

Er liggen momenteel 22 coronapatiënten in het Tergooiziekenhuis, waarvan er negen op de intensive care liggen. Op de intensive care kan er eigenlijk geen enkele coronapatiënt meer bij. "De situatie baart ons zorgen. We hebben veel patiënten en dat aantal lijkt maar niet te dalen. Steeds als er iemand naar huis mag, komt er weer een ander voor in de plaats. Het aantal patiënten daalt maar niet en daardoor blijft het aanpoten voor ons allemaal", legt Fassbender uit.

De drukte op de intensive care van het Tergooiziekenhuis is niet nieuw. De topdrukte duurt al even en houdt, als alle rekenmodellen kloppen, ook nog wel even aan. Het ziekenhuis kijkt dan ook met zorg naar de aanstaande versoepelingen en ook naar Koningsdag wordt met argusogen gekeken. "We begrijpen heel goed dat mensen na zo'n zware tijd een verzetje nodig hebben, maar we roepen toch echt op om goed na te denken met wat je doet. Hou je echt aan de regels en kom niet met veel mensen samen. Als je naar de situatie in het ziekenhuis kijkt, kan het echt nog niet."

De afgelopen dagen klinkt vanuit de zorg de oproep om vooral op Koningsdag niet toch grote feesten te houden of met grote groepen mensen samen te komen. Massaal feestvieren leidt er toe dat de besmettingen over twee tot drie weken weer omhoog schieten. "De oproep ondersteunen we in het ziekenhuis op alle fronten", aldus Fassbender.

Geen versoepelingen

De nijpende situatie in het Tergooiziekenhuis leidt er toe dat er van versoepelingen binnen het ziekenhuis voorlopig ook nog geen sprake is. De drukte op de corona-afdeling blijft vooalsnog betekenen dat er geen ruimte is voor reguliere operaties of andere afspraken. Alleen de spoedzorg en zorg voor kankerpatiënten gaat nog door.

Ook het bezoek aan patiënten in het ziekenhuis blijft voorlopig zeer beperkt. "We hopen van harte dat er snel weer meer kan, maar voorlopig is dat echt niet zo."