Het regent lintjes in onze provincie: 331 koninklijke onderscheidingen

Een lintje van je partner, via een drive-in, van de burgemeester thuis of op het stadhuis: op allerlei verschillende manieren kregen 331 inwoners van onze provincie dit jaar een koninklijke onderscheiding. "Ik dacht dat ik een rijbewijs op kwam halen."

Paul Tromp

De vrouw van Paul Malschaert kreeg hem met een smoes naar het stadhuis in Amsterdam. Hij zou een lintje krijgen voor zijn inzet voor mensen met autisme, maar wist van niets. "Ik dacht dat ik een rijbewijs op moest halen." Ook Francisca Sahebdin kreeg in de hoofdstad een onderscheiding: zij inspireerde veel vrouwen binnen de Hindoestaanse gemeenschap als een van de eerste vrouwelijke Hindoe-geestelijken in Nederland. Via een livestream konden vrienden en familie de uitreiking digitaal bijwonen, omdat een vol Carré het dit jaar niet kon worden.

Paul en Francisca zijn twee van de 37 mensen in Amsterdam die een koninklijke onderscheiding kreeg. Daarmee is dit de gemeente met de meeste lintjes, daarna volgt Amstelveen met 15 lintjes en Zaanstad en Haarlemmermeer (beide 14 lintjes). Drive-in uitreiking Die veertien lintjes in Haarlemmermeer werden overigens op een wel heel bijzonder manier uitgereikt: burgemeester Marianne Schuurmans deelde ze uit op een podium op een parkeerterrein. Toeschouwers konden met hun auto plaatsnemen in een van de vakken en vanuit hun stoel zien hoe het lintje in ontvangst werd genomen. Vorig jaar werden de lintjes in Haarlemmermeer telefonisch uitgedeeld, maar dat wilde de burgemeester niet nog een keer: "Koninklijke onderscheidingen geven aan hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor onze gemeenschap en de waardering voor die mensen moeten we altijd geven, juist in deze tijd."

Jos Weel krijgt zijn lintje voor een publiek van auto's - NH Nieuws

Onder de gelukkigen zijn Piet Ravensbergen, die een lintje krijgt voor het organiseren van een ontmoetingsplek voor jongeren in een omgebouwde caravan, en Jos Weel, grondlegger van de handbalvereniging in Zwanenburg. "Dit is een waardering voor al die jaren dat ik vrijwilligerswerk heb kunnen doen, maar daarnaast krijg ik nog veel meer voldoening van het feit dat ik het überhaupt heb mogen doen", zegt Jos Weel tegen NH Nieuws. Na Zaanstad en Haarlemmermeer staat Huizen als volgende gemeente op de lintjesranglijst: daar werden twaalf lintjes opgespeld. Bijvoorbeeld bij Selehattin Asal vanwege zijn jarenlange werk voor de Huizer moskee. Lintje van je partner Er zijn meer gemeentes die creatief zijn geweest met het uitreiken van de onderscheidingen. In Bloemendaal kregen zeven inwoners de lintjes opgespeld door hun partner, in Loosdrecht kreeg Cor Lam het lintje van zijn kleinkinderen vanwege zijn belangrijke rol in de Loosdrechtse samenleving als vrijwilliger bij verschillende organisaties.

Loosdrechter Cor Lam kreeg zijn lintje opgespeld door zijn kleinkinderen

Andere lintjes in onze provincie werden uitgedeeld aan oud-atlete Olga Commandeur uit IJmuiden. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat is na Lid in de Orde van Oranje-Nassau - de benoeming van de meeste mensen die een lintje krijgen - de volgende graad en wordt vaker uitgedeeld aan sporters. In Noord-Holland werden dit jaar 41 mensen benoemd tot Ridder en 274 als Lid. Overige onderscheidingen Pianiste Reinild Mees werd in Amsterdam benoemd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau - nog een graadje hoger dan Ridder. Daarnaast is er nog een aantal andere onderscheidingen uitgedeeld. Professor Gilbert Nolst Trenité kan zich nu Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen dankzij zijn verdiensten in de neuschirurgie, net als Karel Martens, die als grondlegger van het Nederlandse grafisch ontwerp wordt gezien en onder andere de telefoonkaarten van de PTT ontwierp. Van alle 331 koninklijke onderscheidingen in Noord-Holland zijn er overigens 106 aan vrouwen gegeven.