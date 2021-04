Drempels Sloterweg worden alweer verwijderd

Alle drempels die eind februari werden geplaatst, worden vrijdag verwijderd. Op twee plaatsen worden deze vervangen door zijgeleiders.

De gemeente zegt ondertussen te werken aan een structurele maatregel voor de drukke, en vaak onveilige weg. Fietsers moeten de smalle weg dagelijks delen met 15.000 auto's en 80 bussen. Er is al geopperd om eenrichtingsverkeer of een 30 km/u-zone in te stellen. Ook behoren kentekencamera's als optie om doorgaand verkeer te weren. Daar zijn anderen ook weer kritisch over in verband met de bereikbaarheid.

Werkzaamheden

Er geldt vrijdag een omleiding tijdens de werkzaamheden. Fietsers kunnen lopend langs de werkzaamheden, en alle woningen en het sportpark blijven bereikbaar, stelt de gemeente.