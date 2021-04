Lintjesregen in Amsterdam: "Ik dacht dat ik een rijbewijs kwam halen"

Het zijn er 37 dit jaar. Gloednieuwe Amsterdamse ridders, officieren en leden in de orde van Oranje-Nassau. Van 'mister Spoorloos' Derk Bolt tot cardioloog Jan Piek. In het stadhuis kregen ze van burgemeester Femke Halsema de versierselen opgespeld. En de meesten hadden het pas door toen Halsema het ze vertelde.

Paul Malschaert vond het wel een beetje vreemd dat hij van zijn vrouw mee moest naar het stadhuis. "Ik zou anders nooit meegaan om een rijbewijs op te halen." Pas toen hij de feestmuziek hoorde en zag dat er een heel ontvangstcomité klaar stond, had hij in de smiezen wat hem te wachten stond. Malschaert krijgt zijn lintje voor zijn inzet voor mensen met autisme. Na de uitreiking is er bij de uitgang champagne.

In het zonnetje

Iedereen moet dit jaar een eigen draai aan de lintjesregen geven, want wegens corona is een feestje in een vol Carré niet mogelijk. Om familie en vrienden toch bij de uitreiking te betrekken is er de hele ochtend een livestream. Veel van de nieuwe ridders en officieren houden het niet droog. Halsema heeft er zichtbaar plezier in de mensen in het zonnetje te zetten.

Francesca Sahebdin had haar lintje al veel eerder willen hebben. Maar ze is er evengoed heel blij mee. Ze heeft haar mooiste kleren aan, omdat ze dacht dat haar schoonzoon bevorderd zou worden tot kapitein. De hindoegeestelijke heeft een mantra klaar, om haar dankbaarheid te tonen. En daarna is het proosten met een taartje. "Oh, vandaar al dat kokkerellen in de keuken!"