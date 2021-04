Zaanstreek-Waterland NL V André Kuipers wilde zo graag astronaut worden dat het een obsessie werd

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat astronaut André Kuipers. Na 33 jaar kwam zijn jongensdroom uit.

Andre Kuipers met luchtfoto van Nederland - NH

biografie naam: André Kuipers geboren: Amsterdam, 5 oktober 1958 beroep: astronaut erelijst: ruimtereis (2002, 2011), JFK Award (2012), eredoctoraat UvA (2013), Russische orde van de vriendschap (2013)

Wie denkt bij André Kuipers thuis een ruimtevaartmuseum binnen te stappen, komt bedrogen uit. Niets herinnert aan de twee ruimtereizen die hij ooit maakte. "Nee", vult hij lachend aan, "het is gewoon werk. Ik ben er niet dagelijks mee bezig." Uit wat kasten en lades weet hij op ons verzoek toch wat spulletjes bijeen te schrapen. Zijn eigen headset is het pronkstuk. "Een heleboel dingen worden hergebruikt", legt Kuipers uit. "De capsule zelf staat in het museum, het dashboard wordt iets van zeven keer hergebruikt, misschien is dat nu wel in de ruimte. Het ruimtepak is niet van mij, dat staat ook in het museum." Veel mocht André ook niet mee de ruimte in nemen, slechts anderhalve kilo per persoon. Dus hij nam alleen een paar persoonlijke spulletjes mee als een knuffel van de kinderen of een ring van zijn vrouw.

Quote "Ruimtevaart was echt iets voor Amerikaanse testpiloten" André kuipers, astronaut

Jongensdroom Als kind droomde André al van de ruimte. Die droom begon met de boekjes van Perry Rhodan, die hij van zijn oma kreeg. "Dat was in de tijd dat de Thunderbirds op de tv waren en science-fictionfilms. Ook reden er autootjes op de maan rond." Dat was onderdeel van zijn jongensdroom: raketten, ruimtepakken en aliens. "Het was nog niet een realistisch idee dat ik dat zelf zou kunnen, want ruimtevaart was echt iets voor Amerikaanse testpiloten."

Spaceshuttle De jongensdroom van Kuipers werd iets realistischer met de spaceshuttle, want ook Europa ging meedoen in het project. Bovendien was daar opeens eens Wubbo Ockels, een Nederlandse wetenschapper die de ruimte in ging. Kuipers: "Toen kwam het dichterbij en ben ik me gaan verdiepen in de eisen en in wat je allemaal moest kunnen om astronaut te worden."

Quote "Eerst was het een droom, toen werd het een kans, dan wordt het een mogelijkheid en uiteindelijk lukt het dan ook nog" André kuipers, astronaut

Obsessie De droom van André Kuipers duurde al 33 jaar, voordat hij zijn eerste ruimtereis maakte. "Eerst was het een droom, toen werd het een kans, dan wordt het een mogelijkheid en uiteindelijk lukt het dan ook nog. Ik ben me er altijd in vast blijven bijten. Een beetje een obsessie is het eigenlijk wel."

Andre Kuipers in de ruimte - ESA

Allrounder Kuipers weet niet waarom juist hij werd gekozen om die zo gewenste ruimtereis te maken. "Je krijgt uitgebreide testen: psychologische testen, lange vragenlijsten, maar ook psychotechnische testen, allerlei reactietesten, concentratietesten, van alles en nog wat. Dan krijg je medische testen, ze gaan een hoop in je investeren, dus ze willen zeker weten dat je niet gaat uitvallen. En dan heb je aan het einde nog interviews, waarbij je helemaal binnenstebuiten wordt gekeerd. Een astronaut is een allrounder. Het kan zijn dat ik in geen enkele test de beste was, maar in het algemene plaatje kom je dan toch boven drijven."

Zweven Het uitzicht was wel een van de dingen die Kuipers het mooiste vond in de ruimte. "Dat is fenomenaal. Het bizarre van een blauwe planeet met een zwart heelal ernaast." Het tweede was het spelen met dingen die zweven. En tenslotte het zweven zelf. "Dat is in het begin lastig, je kan niet bij je werkplek blijven. Je moet echt leren hoe je jezelf vastzet en hoe je kan werken. En hoe je je orienteert, want je kan ook ergens ondersteboven binnenkomen. Dan ziet alles er totaal anders uit. Maar het is een heel prettig gevoel. Dat zijn de drie dingen waarom ik zo weer terug zou willen." Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen

Andre het astronautje, een van de kinderboeken die Kuipers schreef - Moon uitgevers