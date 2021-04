Gevangenisstraffen voor afpersing oudere mannen die seksafspraak hadden met 'minderjarig meisje'

De verdachten van 17, 19, 20, 20, en 21 jaar hebben gevangenisstraffen tot 40 maanden en taakstraffen gekregen. De zaak draaide om een misleiding waarbij een 21-jarige mannelijke verdachte foto's op datingsites plaatste van een 20-jarige medeverdachte, die zich daarbij voordeed als minderjarig meisje 'Laura'.

'Laura'

"Via het account van 'Laura' is contact gelegd met de twee slachtoffers", vertelt de rechtbank. "Er zijn chats en telefoongesprekken geweest waarin impliciet en expliciet werd gesproken over het hebben van seks tussen de mannen en Laura. De 21-jarige verdachte verzamelde deze berichten en andere persoonlijke informatie om de mannen hiermee te kunnen chanteren voor geld."

Voordat de slachtoffers werden gechanteerd, hebben zij eerst de 20-jarige 'Laura' ontmoet, om hun vertrouwen te winnen. Een week erop spraken de slachtoffers, afzonderlijk, met 'Laura' af bij een hotel of Airbnb 'om seks te hebben'. In plaats daarvan liet de vrouwelijke verdachte twee andere verdachten binnen die direct geweld gebruikten. "Er is geslagen en één van de verdachten had een vuurwapen", stelt de rechtbank. "Bij het incident in Amsterdam is er naast het vuurwapen ook een mes getoond."

Zeer geraffineerd

De slachtoffers werden vervolgens de belastende informatie getoond en er werd gedreigd de informatie bekend te maken als de slachtoffers niet zouden betalen. "De mannen gingen in beide gevallen (uiteindelijk) overstag en stonden hun bankpassen en pincodes af. Twee verdachten reden vervolgens naar de pinautomaat. Na het pinnen werden de twee andere verdachten opgehaald."

Volgens de rechtbank gingen de verdachten 'zeer geraffineerd' te werk. "De verdachten waren met name uit op hun eigen financiële gewin." Ook zouden hun acties zware consequenties hebben gehad voor de slachtoffers. Een immateriële schadeclaim van één van de slachtoffers werd echter afgewezen door de rechter. "Deze schade is ontstaan toen hij verscheen op een seksafspraak met een meisje waarvan hij dacht dat ze 15 jaar was. Zijn voorgenomen gedrag was dus strafbaar."

Straffen

De 21-jarige verdachte zou een leidende rol hebben gespeeld bij de afpersing en krijgt daarom een celstraf van 40 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Bij de 20-jarige vrouwelijke verdachte speelden psychiatrische klachten mee, en krijgt daarom jeugddetentie van 194 dagen waarvan 90 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 200 uur.

De 19-jarige verdachte krijgt voor betrokkenheid bij deze, maar ook voor andere misdaden, een gevangenisstraf van 24 maanden. De 17-jarige verdacht kreeg jeugddetentie opgelegd en de andere 20-jarige verdachte is veroordeeld tot 165 dagen gevangenis.