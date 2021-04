Lintjesregen: deze dertig inwoners van de Noordkop kregen vandaag een lintje

In de Kop van Noord-Holland hebben vandaag 30 mensen een koninklijke onderscheiding gekregen uit handen van de burgemeester. Waar in Den Helder de burgemeester alle gedecoreerden een bezoek bracht, moesten in Hollands Kroon en Texel de mensen naar het gemeentehuis komen. Schagen vierde de lintjesregen met een videoboodschap voor de gelukkigen.

Pierre Mettes

Alle dertig gedecoreerden werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bijzonder is dat twee echtparen een lintje kregen: Charles en Marga Beekes uit Julianadorp en Henk en Joke Swart uit Wieringerwaard. Zij konden het lintje bij elkaar opspelden. Den Helder: 12 lintjes De meeste lintjes werden uitgereikt in de gemeente Den Helder: twaalf. Nieuwbakken burgemeester Jan de Boer ging bij de mensen langs om ze op afstand het lintje te overhandigen. Hij hoefde bij een adres minder langs, aangezien er één stel bij zat: het sportieve echtpaar Beekes uit Julianadorp kreeg allebei een lintje voor hun inzet voor gymnastiekvereniging Sportlust. Daarnaast gingen er onderscheidingen naar A. ten Boekel, A.W.J. van Zon, J.J. Gatowinas-Blomberg (voorzitter van de judoafdeling van Marine Sportvereniging Zeemacht), M.A.H. Verbruggen, M.A.L. Mensink, P.F.A. Blankenzee, M.W.C. Verbeek, M. Velzeboer (vrijwilliger bij de Dozy Basketbalvereniging), B. van Kuringen en W.H. Zuuring. Schagen: 7 lintjes In Schagen werden er zeven lintjes uitgereikt. Ze werden verrast met een videoboodschap, die degene die ze had voorgesteld voor de onderscheiding had ingesproken. Daarna sprak burgemeester Marjan van Kampen ze toe. Een dierbare spelde de onderscheiding op. Onder andere Rinus van de Reep uit Tuitjenhorn was een van de gelukkigen: hij organiseert al jaren huttenbouwdorpen en is oprichter van jongerenvereniging Seven Eleven waarbij hij activiteiten voor de kinderen bedenkt. Verder kregen Rene Bakker, Coby Oskam, Gerda Rootjes-de Boer, Tineke Sneekes-Wijnker, Ben Wissink en Wim Vonk een onderscheiding.