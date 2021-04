Verhuurder woning: 'Bewoner deed geen melding van gaslucht voor explosie'

Bij woningbouwvereniging Elan Wonen zijn geen eerdere meldingen bekend van gaslucht in de huurwoning aan de J.J. Hamelinkstraat, die afgelopen donderdag door een gasexplosie is verwoest. Dat zegt een woordvoerder in reactie op verhalen van buren die zeggen dat de bewoner bij de corporatie over ontsnapt gas had geklaagd.