Kortere gevangenisstraffen in hoger beroep fatale brand bij studentenflat Diemen

Twee mannen en een vrouw zijn vandaag in hoger beroep tot 10 jaar en 6 maanden cel veroordeeld voor brandstichting. Eerder had de rechtbank de verdachten 14 tot 16 jaar gevangenis opgelegd. De verdachten stichtten in juli 2017, om verzekeringsgeld op te strijken , brand in het huurappartement van de vrouw in een studentenflat in Diemen. Bij de brand kwam een 27-jarige man om het leven en raakten twee jonge vrouwen ernstig verwond.

In de nacht van 19 juli in 2017 hadden de twee mannen het appartement van de vrouw in brand gestoken. Door de hitte en de rook kon de brand zich snel door de studentenflat heen grijpen, wat uiteindelijk leidde tot de dood van de 27-jarige David Swart, en ernstig en blijvend letsel voor zijn vriendin en een derde slachtoffer.

Het OM zette destijds hoog in. "Als gevolg van het handelen van verdachte is er iemand overleden. En laten we niet de zwaargewonden vergeten, één van hen is voor altijd blind aan één oog." Toch stelt het gerechtshof dat de eerdere straffen te hoog waren in vergelijking met andere zaken van brandstichting met dodelijke afloop.

Wat ook meetelde voor de strafvermindering was een mediationtraject die de vrouwelijke verdachte en één van de mannen doorliep met de twee vrouwelijke slachtoffers 'op een wijze die aan beide zijden getuigt van moed en empathie. De mediaton-gesprekken lijken deze slachtoffers te helpen hetgeen hen is overkomen een plek te geven'.

Verzekeringsgeld

Tijdens de rechtszaak in 2019 verklaarde de verdachte vrouw te zijn benaderd door de twee mannen. "Ik was niet bewust van de gevaren omdat ik werd benaderd door mensen die zeiden het al elf keer te hebben gedaan. Ik heb veel schulden. Het ging om geld." Eén van de medeverdachten was haar broer.

De politie kwam haar en haar broer destijds al snel op het spoor. Ze had twee dagen voor de brand namelijk een verzekering genomen waar ze de dekkingsgraad verhoogde naar 50.000 euro.

"Hoewel geen van de daders de catastrofale gevolgen van de brand heeft gewild, zijn de brandstichting en de gevolgen ervan zo ernstig dat lange gevangenisstraffen moeten worden opgelegd", stelt de rechtbank. Naast de gevangenisstraffen moeten de verdachten ook een schadevergoeding van in totaal 750.000 euro betalen aan een nabestaande en de slachtoffers.