Patricks bestelauto voor derde keer leeggeroofd: "Er is zat werk, waarom doe je dit?"

Een meer dan onaangename verrassing voor Patrick Ho-A-Hing uit Wormerveer dit weekend. De ramen van zijn bestelbus zijn ingegooid en zijn werkgereedschap is gestolen. Hij is niet de enige bij wie dit gebeurt: in Wormerveer sloegen dieven alleen al deze maand bij negen (!) bestelbussen toe.

De bus van Patrick werd in de nacht van zaterdag op zondag leeggeroofd. "Mijn zoon kwam binnen en zei 'pap, wat is er met je auto? Je ramen zijn ingetikt.' Dus ik stond hier om 6.15 uur beneden. Al mijn gereedschap is meegenomen."

"Het is heel vervelend dat andere mensen niet van mijn spullen afblijven", baalt Patrick terwijl hij naar zijn bus kijkt. Hij werkt voor Somass Bouwbedrijf, wat duidelijk op de bus te zien is. De spullen waren van buiten niet te zien, maar dat hield de dieven niet tegen.

"Bij mijn vorige adres is het één keer gebeurd en hier al twee keer", zegt Patrick. "Ik vind het van de zotte dat je je bus voor je huis moet parkeren om hem in de gaten te houden, omdat je bang bent dat er mensen inbreken en je spullen weg zijn. Het moet toch kunnen dat als er geen parkeerplek voor de deur is dat ik hem om de hoek neerzet?"

"Dan denk ik bij mezelf: laat spullen van andere mensen zoals ze zijn. Er zijn andere manieren om je geld te verdienen, er is zat werk. Iedereen kan een broodje verdienen. Waarom zou je dan dit soort dingen doen bij anderen?"

Vannacht weer incident

Vannacht was het weer raak in Wormeerveer. Werderom een bestelbusje met een ingeslagen ruit. Er was niks gestolen, de eigenaar had de bus al leeggehaald. Wel plaatst hij in de Facebookgroep Wormerveer een foto van zijn bestelbus met ingeslagen ruit, en daarbij een oproep: "Iemand wat gezien vannacht? Trof mijn auto zo aan met gebroken zijraam. Ter hoogte van Iepenweg/Dr Kortewegstraat."

112 bellen

Een politiewoordvoerder laat weten dat het regelmatig gebeurt dat bestelauto's worden leeggehaald. Ze vraagt mensen in Wormerveer alert te zijn en direct 112 te bellen bij verdachte situaties. De komende tijd wordt er extra gesurveilleerd in de buurt.