Archeologisch onderzoek bevestigt: sloopwoning van ‘zeer hoge archeologische waarde’

Uit archeologisch onderzoek naar de geschiedenis van een sloopwoning aan de Raadhuisstraat in Wognum is gebleken dat het inderdaad gaat om een oude bakkerij uit de 17 e eeuw. Het is een van de oudste panden van het dorp. Erfgoed Heemschut wil dit pand graag behouden , maar Pieter Ursem heeft het pand vorig jaar gekocht om het te slopen en op die plek een nieuw huis te bouwen.

In januari schreef Erfgoedvereniging Heemschut al een brief aan de gemeenteraad van Medemblik om de oude bakkerij te redden. Daarop besloot de gemeente, in overleg met Pieter Ursem, een archeologisch onderzoek uit te voeren. Vorige week werden de resultaten bekend.

Tonggewelf

Op basis van historische gegevens kunnen we, volgens archeoloog en schrijver van het rapport, Michiel Bartels, aannemen dat het pand in de huidige vorm is gebouwd in 1755. In 1753 brandde het pand op deze plek af en twee jaar later werd een nieuwe bakkerij gebouwd. Het oude muurwerk van het pand, in ieder geval nog aanwezig in de voorgevel en oostgevel, en de oude balken, dateren waarschijnlijk uit dit jaar.

Onder het huis ligt ook een kelder, een zogeheten tonggewelf, die mogelijk nog ouder is. Een tonggewelf heeft de vorm van een halve cilinder en is gemaakt van achtereenvolgende bogen. Het is aannemelijk dat de kelder is gebouwd als onderdeel van een bakkerij, aangezien veel bakkerijen werden voorzien van een kelder met broodoven.

In ieder geval was aan het einde van de 17e eeuw op deze plek de bakkerij al aanwezig. De kelder kan dus goed in de 17e eeuw (mogelijk 1674) zijn gebouwd. Maar het is niet uit te sluiten dat de kelder nog ouder is, bijvoorbeeld 15e of 16e eeuw.