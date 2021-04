20-jarige man in ziekenhuis aangehouden na steekincident in Zwaag

De politie heeft een 20-jarige man uit Hoorn aangehouden als verdachte van een steekpartij gisteravond aan de Brandnetel in Zwaag. Omdat hij zichzelf verwondde bij het incident is hij door de politie in het ziekenhuis aangehouden. De politie zoekt nog naar een andere verdachte.

De verdachte raakte zelf gewond aan zijn bovenlichaam en is naar het ziekenhuis gegaan om zich aan zijn verwondingen te laten helpen. Daar is hij door de politie aangehouden voor poging tot zware mishandeling en huisvredebreuk. De man zit nog vast en wordt door de politie verhoord.

