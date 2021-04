Anoeska de Wit grijpt net naast prijs voor 's lands beste schoonheidssalon

De Schoorlse Anoeska de Wit hoorde begin vorig jaar dat ze met haar schoonheidssalon in Warmenhuizen genomineerd was voor de prijs van beste grote schoonheidssalon van Nederland. De coronacrisis kwam tussendoor met alle gevolgen van dien; ook de prijsuitreiking werd een jaar uitgesteld. Gisteren hoorde Anoeska tijdens het digitale event dat ze net naast de prijs heeft gegrepen: ze werd tweede in haar categorie.

"We gingen voor goud!", schrijven Anoeska en haar team op de eigen Facebookpagina. "Maar we zijn super trots op ons behaalde resultaat, tweede van Nederland! Fantastisch!"

Ze geeft tegelijkertijd aan dat ze veel steun van haar klanten heeft gekregen de afgelopen tijd. "Als het een publieksprijs was waren we zeker eerste. Want wat hebben veel van jullie het live-event (de prijsuitreiking gisteravond, red.) bijgewoond, alle support op de chat, social media etc. Echt te gek! Super bedankt, want zonder jullie hadden wij hier niet gestaan."

De eerste prijs ging naar een schoonheidsspecialiste uit Nijmegen. De Beauty Award is een vakprijs voor schoonheidsspecialisten, te vergelijken met een Michelster voor restaurants.