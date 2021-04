Wasbakken bij Geestmerambacht gesloopt met boomstam: "Dit is zo kansloos"

Over een paar dagen gaat Johan de Jong met pensioen als beheerder van recreatiegebied Geestmerambacht in Koedijk. Hij deed het 41 jaar met heel veel plezier, maar waar hij niet aan kan wennen, is dat 'zijn kindje' keer op keer ten prooi valt aan vandalen. Dit weekend moest het toiletgebouw eraan geloven. "Dit moet echt een keer stoppen."

Dit keer gebruikten mensen een boomstam om het sanitair te slopen - Johan de Jong

Dat zegt De Jong tegen NH Nieuws. Het is volgens hem een terugkerend verhaal. Dit keer is een boomstam opzettelijk op de wasbakken gegooid. "We proberen het altijd netjes en schoon te houden, maar je moet hier eens komen kijken na een mooie dag. Het lijkt dan wel of er een vuilnisauto is ontploft. Als er te veel drank in zit, wordt de boel al snel vernield. Dat is ontzettend frustrerend." Houten bankjes in kampvuur In de afgelopen jaren is de beheerder al heel wat bizarre vernielingen tegengekomen. Zo werden regelmatig de houten picknicktafels en bankjes aan stukken gezaagd om een kampvuur te maken. "Mensen klagen nu waarom die bankjes allemaal van staal zijn, maar het verhaal erachter kennen ze niet. Dat is jammer."

Quote "Laten we dit mooie gebied met z'n allen een beetje knap houden" Johan de Jong, bijna ex-beheerder Geestmerambacht

De beheerder stoort zich dan ook aan de mensen die snel in de pen klimmen en over van alles en nog wat beginnen te klagen. "We hebben natuurlijk wel boa's die met de jeugd in gesprek gaan, maar dit soort dingen gebeurt altijd als iedereen al naar huis is. Het is lastig om dit tegen te gaan." Het is volgens De Jong te makkelijk om alleen naar de jeugd de wijzen als schuldige. Zo werden bijvoorbeeld ook al eens alle koperen leidingen en dakgoten uit het toiletgebouw gesloopt, vermoedelijk voor de handel. "Het levert ze een paar tientjes op, maar wij zitten met een schadepost van meer dan duizend euro. Het is allemaal zo kansloos."

Johan op zijn werkplek, nog even dan - Foto / Remon Stroomer

Gedrag "Het is een kwestie van gedrag", vertelt De Jong. En dat is in de loop van zijn loopbaan wel in negatief opzicht veranderd. Het plan om gewoon een week lang alle troep te laten liggen, speelde weleens door zijn hoofd, maar was uiteindelijk toch een brug te ver. "Dat zou teveel ten koste gaan van de natuur." 'Zuinig zijn op het Geestmerambacht', dat is de boodschap die De Jong na 41 jaar recreatieschap aan iedereen wil meegeven. Donderdag neemt hij afscheid, hij kijkt terug op een mooie tijd en is blij dat hij zijn steentje heeft kunnen bijdragen aan de realisatie van het gebied. "Toen ik hier kwam was het hier een favoriete surfplas aangezien de boompjes nog heel klein waren. Nu zijn het complete bossen. De kinderen die hier vroeger kwamen, lopen hier nu met hun eigen kinderen. Dat is mooi om te zien." Hoewel hij dus stopt als beheerder, zal hij er nog wel met regelmaat te vinden zijn, als recreant. "Je wil toch zien of je kindje na 41 jaar goed wordt verzorgd. Het Geestmerambacht is ook zo'n mooi gebied en voor iedereen gratis toegankelijk. Laten we het met z'n allen een beetje knap houden."