Lintjesregen: deze 48 mensen in 't Gooi kregen vandaag een koninklijke onderscheiding

Het Eemnesser echtpaar Scheffer dat al een kwart eeuw veel doet voor het vervoer met een rolstoelbus van Larense jongeren met een beperking, Naarder Lex Maat voor het opzetten van vaartochten over de vestinggrachten en Hilversummer Roland Kessel, het geweten van muziekvereniging Jong Beatrix: het is slechts een greep van de regen aan lintjes vandaag in 't Gooi. Het is feest voor 48 bewoners in de regio.

Loosdrechter Cor Lam kreeg zijn lintje opgespeld door zijn kleinkinderen

Van de 48 Gooise koninklijke onderscheidingen zijn verreweg de meeste mensen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Naardense Trude Schermer kreeg vandaag de hoogste onderscheiding van allemaal: ze werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor haar jarenlange werk rondom gebarentaal. Daarnaast werden er nog acht mensen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en was er één onderscheiding tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Blaricum: 4 lintjes De burgemeester van Blaricum mocht vandaag vier bewoners een lintje opspelden. Dat deed ze bijvoorbeeld bij 'topvrijwilligster' Mien Hund. Zij doet al meer dan 25 jaar veel voor onder meer de Zonnebloem en helpt al enkele jaren vrijwillig in verpleeghuis de Torenhof. Naast mevrouw Hund kregen ook professor John Kastelein, Frank van Aalst en Margot Cornelis-Carstens een lintje. Gooise Meren: 10 lintjes Tien bewoners van de gemeente Gooise Meren kregen vandaag één voor één een verrassingsbezoek van burgemeester Han ter Heegde. De burgemeester kwam ook hier niet met lege handen en bracht een lintje en een grote bos bloemen mee. Naast 'officier' Trude Schermer en Lex Maat, de grondlegger van de Vestingvaart kregen Wuif van Berkel-Selderbeek, Rob Boogaard, Margreet de Boekert, Hendrik Comvalius, Ab Heij, Jan Maarten Ingen Housz, Ben Metze en Frank Wyers een lintje. Hilversum: 10 lintjes Ook tien Hilversummers mochten vandaag een plekje vrijmaken op hun revers voor een koninklijke onderscheiding. Zo kreeg Roland Kessel een lintje opgespeld door loco-burgemeester Karin Walters. Kessel doet al van kinds af aan veel voor muziekvereniging Jong Beatrix. Talloze kinderen kregen slagwerkles van hem, maar daarnaast doet hij ook tal van andere dingen voor de Hilversumse muziekvereniging. Naast Roland Kessel kregen ook Roel Blaak, Herma Bosma, het echtpaar Stefan en Martha de Hiep, Alexander graaf van Limburg Stirum, Christa Streutker-Korpershoek, Wil Drenth, Helen Sluijter en Tom van Eijdne een koninklijke onderscheiding. Huizen: 12 lintjes In Huizen werden vandaag van alle Gooise gemeenten de meeste lintjes opgespeld: twaalf om precies te zijn. Zo kreeg Selehattin Asal een lintje opgespeld voor zijn jarenlange werk voor de Huizer moskee. Verder kregen Huizers Ilse Banning, Koos Drooger, Cees Leeflang, Jan Rebel, Gert van de Ridder, Frank Sikking, Hidde Teppema, Frans Vermeij, Johan Westland, Rein Wolvetang en Fred van Zijll Langhout een lintje. Laren: 4 lintjes Burgemeester Nanning Mol van Laren mocht vandaag namens de koning vier lintjes uitdelen. Onder de gelukkigen is het echtpaar Scheffer, waar zowel meneer als mevrouw een lintje kregen voor hun jarenlange werk voor de Rollybus, een rolstoelbus waarmee jongeren met een beperking worden vervoerd. Mevrouw is verreweg het langst verbonden aan de Rollybus en vormt voor alle vrijwilligers een vraagbaak, meneer Scheffer is onder meer een van de chauffeurs. Ook Laarders Jacques Vos en Henk Rottinghuis kregen vandaag een lintje opgespeld.

In Egypte een bekende televisiepersoonlijkheid, in Weesp doet Milad Moussa al jaren veel voor de integratie van Arabische Nederlanders. - Gemeente Weesp/Sander Foederer

Weesp: 5 lintjes In Weesp kregen vandaag vijf mensen een lintje. Zo kreeg Milad Moussa een koninklijke onderscheiding. De Egyptische Weesper, die in Weesp 25 jaar lang eigenaar was van Grillbar De Mazzel, en die in zijn geboorteland een bekende televisiepersoonlijkheid is, zette zich onder meer jarenlang in voor de Stichting Vrienden Nederland – Egypte. Een organisatie die medische hulpmiddelen en specialisten verzorgt voor mensen in nood. Daarnaast doet hij veel voor de integratie van Arabisch sprekende Nederlanders. Ook Aleida van der Aa, Rie Schluter, Leo Timmermans en Dirk van Zomeren kregen een lintje opgespeld. Wijdemeren: 3 lintjes Drie bewoners van Wijdemeren kregen vandaag ook een koninklijke onderscheiding. Het gaat om Cor Lam, Nico Lunenburg en Martijn Treur.