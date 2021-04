Vader door brand getroffen gezin: "We zijn door het oog van de naald gekropen"

De bewoners van de woonboerderij die vrijdag in Egmond-Binnen volledig in de as werd gelegd , staan niet in de kou. Het gezin met drie kinderen en inwonende grootouders heeft vervangende woonruimte gevonden. En vanmiddag stonden enkele kinderen uit het dorp voor de deur met geld, kleding en speelgoed.

Wouter, Karin en hun drie kinderen Ruben (8), Thijmen (7) en Steven (4) zijn aangenaam verrast door het gebaar van hun jonge dorpsgenoten. Ze zamelden alle spullen uit eigen initiatief in. "De brand was vreselijk, maar wat we nu allemaal meemaken is prachtig", zegt vader Wouter dankbaar tegen NH Nieuws.

"Achteraf realiseren we dat we door het oog van de naald zijn gekropen. De brandweer zei later dat als we 25 seconden langer binnen waren geweest, het heel anders was afgelopen. Op zo'n moment pak je de gekste dingen. Ik ben nog naar binnen geweest voor mijn nette schoenen."

Vlammen uit dak

Vrijdagmiddag brak bij werkzaamheden brand uit in de boerderij aan de Noordvelderweg in Egmond-Binnen. Binnen een mum van tijd sloegen de vlammen uit het dak. De pas verbouwde woning was niet te redden en werd volledig in de as gelegd.

Schoolgenoten gingen dit weekend huis aan huis om geld, kleding en speelgoed in te zamelen. Met tassen vol en 150 euro in een envelop kwamen ze vanmiddag langs bij het gezin. "Bij voetbal hadden we het erover", zegt de 8-jarige Tygo. "Gijs kwam met het idee en ik had al eens geld ingezameld voor iets anders. Dus ik wist hoe we het moesten aanpakken."