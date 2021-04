'Mooi an' zitten op het terras: Westfriese horecabazen maken zich klaar voor opening

"Het is ten eerste een soort opluchting, want je mag weer iets. Ten tweede is het wel jammer dat het nog beperkt is tot 12.00 en 18.00 uur", vertelt Jacco Schilder van visrestaurant De 80 Seafood & Wine in Enkhuizen. Daarmee vat hij kort samen hoe ook Jort Poeze van het Hoornse eetcafé de Klinker en Jack Brakeboer van café Brakeboer in Medemblik kijken naar de opening van de terrassen.

Cafébaas Jort Poeze van de Klinker - een eetcafé op de Roode Steen in Hoorn - schotelt zijn gasten om 12.00 uur een hamburger voor als katerontbijt na Koningsdag. "We krijgen veel enthousiaste reacties, er zijn ook mensen die de hele dag van 12.00 tot 18.00 uur willen reserveren. Natuurlijk, je mag meerdere blokken in één keer", zegt hij enthousiast. Al houdt hij een deel van het terras vrij voor mensen die komen aanwaaien.

"We zitten zo goed als vol", vertelt Schilder nu. Hij neemt zich voor om vandaag vooral veel te lachen. "Zelf was ik afgelopen week voor het eerst weer naar Ajax, dan word je weer als een kind zo blij. Ik hoop dat de mensen dat straks ook hebben, dat we weer kunnen genieten van die simpele dingen."

Café Brakeboer staat bekend als een muziekcafé waar regelmatig live-optredens zijn, maar voorlopig is er nog geen poespas bij Brakeboer. Eerst maar eens een ouderwetse terrasdag. "Het leuke is, je kunt wel dingen weggeven, maar de gasten willen je ook graag betalen. Ze weten hoe ver je in de shit zit, dus ze willen dat je wat verdient."

Poeze heeft afgelopen tijd wekelijks contact gehouden met z'n team. "Ik heb iedereen, ook de oproepkrachten, doorbetaald. Het enige waar we naar zochten was een kok en dat is ook gelukt", zegt Poeze. "Je gaat dus veel dezelfde gezichten zien bij ons." Het menu is aangepast vanwege de openingstijden. "Maar we hebben wel vijf dinergerechten op de lunchkaart gezet, dus als iemand om twaalf uur zin heeft in spareribs, dan kan dat."

De horeca is ruim een halfjaar - sinds 14 oktober 2020 - gesloten. En hoewel de gastheren blij zijn dat ze hun rol weer mogen vervullen, is hun enthousiasme merkbaar ingetogen. Dat komt door de openingstijd van 12.00 tot 18.00 uur. "Een beetje matig", zo vindt Poeze. Hij ziet het dan maar als een opstartperiode. "En als we straks langer open mogen zit het personeel er ook weer lekker in."



'Belachelijke' openingstijden

Jack Brakeboer uit Medemblik vindt de huidige openingstijden "belachelijk". "Je had als Koninklijke Horeca met de vuist op tafel moeten slaan om van 15.00 tot 21.00 uur open te gaan", vindt hij. "Dan krijg je mensen aan het einde van de dag veel makkelijker van het terras af, omdat ze al hebben gegeten. Nu gaan ze na 18.00 uur niet naar huis maar naar de parken of bij elkaar zitten. Dat is om 21.00 uur niet het geval."

Jacco Schilder zet ook zijn vraagtekens bij de openingstijden. "Ik snap dat je keuzes moet maken, maar ik snap niet waar ze dat op gebaseerd hebben. Het blijft apart dat mensen bij een slijter of de supermarkt daarna wel bier mogen kopen." Na sluitingstijd van het terras opent Schilder vanaf 18.00 uur weer zijn afhaalrestaurant.

Bekijk hieronder een eerdere reportage waarin Schilder uitlegt hoe hoog de nood bij hem is voor het openen van zijn terras. Hij wilde begin deze maand - tegen de coronaregels in - open gaan op Goede Vrijdag.