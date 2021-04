Zeven Bloemendalers krijgen lintje van hun partner

Hieronder een klein overzicht van de zeven gedoreerden:

Hendrik Blanksma, geboren in 1944, mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij zet zich al vanaf de jaren '80 geheel belangeloos in voor allerlei organisaties en instellingen en besteedt hier wekelijks vele uren aan. Hij heeft de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan in zijn werk, onder andere bij het ministerie van Economische Zaken, ingezet bij de bestuurlijke functies die hij (heeft) bekleed zoals bij de Stichting Middelhout, een instelling voor seniorenhuisvesting.

Kamerlid

Hildebrand de Boer, uit 1955 is nu ook Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Door de jaren heen heeft hij een groot aantal vrijwillige functies bekleed, van bestuurs- of commissielid, tot vice-president en voorzitter, voor uiteenlopende organisaties. Denk aan de Nederlandse Watertoren Stichting en het Monumentenfonds Noord-Holland, maar ook aan de Stichting Industriecultuur Noordzeekanaalgebied en de Stichting HollandRoute. Ook is hij sinds 1990 politiek actief voor de VVD, als partijcommissielid, Tweede Kamerlid en lid van de Partijraad.

Vrouwenvereniging

Katy Termijtelen-Cool (1942) gaat nu ook door het leven als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij stond aan de wieg van Vluchtelingen Werk Bloemendaal en heeft meegeholpen om de organisatie op te bouwen en te professionaliseren. Ook heeft ze zich als vrijwilliger aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt.

Aad van der Meer (1941) en Elly van der Meer (1944) zijn beide Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit echtpaar draagt al ruim vijftig jaar de Sint Jozefparochie in Bennebroek een warm hart toe. Aad van der Meer was, naast vele andere taken die hij in de kerk vervulde, voorzitter en secretaris van de commissie van Eredienst.

Voor Elly van der Meer begon het allemaal in 1976, toen ze de leiding op zich nam van het kinderkoor om vervolgens veertig jaar lang betrokken te blijven als dirigente.

Tuinders

Jan Stoel (1946): Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al 28 jaar is hij bevlogen lid van tuinencomplex de Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging (BATV). Inmiddels is Jan Stoel ruim zeventien jaar actief als voorzitter.

Wim Wubbe (1940): Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al jaren is hij een vertrouwd gezicht in de Sint Jozefparochie in Bennebroek. Al ver voordat hij in 2002 hoofdkoster van de kostersgroep werd, was hij een vaste, stille kracht achter het reilen en zeilen in de kerk, als assistent en vervanger van de koster. Het vrijwilligerswerk begon al in de jaren 60, bij sportvereniging BSM (Blijft Steeds Moedig), waar hij hielp met het ophalen van oud papier om zo extra inkomsten te genereren voor de clubkas. Floot niet alleen wedstrijden voor de eigen club, maar ook voor de KNVB, tot op 80-jarige leeftijd.