De Peiling: ik sla Koningsdag een jaartje over

Voor de tweede keer op rij geen vrijmarkt, feest in de stad en gezelligheid op straat. Koningsdag 2021 ziet er ook dit jaar heel anders uit door de coronacrisis. Maak jij er ondanks alle beperkingen wel een oranje dag van? Of is het voor jou een 'gewone' vrije dag en laat je alles aan je voorbijgaan?

Sommige tradities worden niet beïnvloed door de corona pandemie. Zo mag heel Nederland de vlag hijsen om de verjaardag van Willem-Alexander te vieren. Gemeentes nodigen inwoners uit ook de vlag te hijsen, mét oranje wimpel. Dat kan vanaf 6.23 uur, wanneer de zon is opgegaan, meldt de Volkskrant.

Klokken

Op tientallen beiaards door het hele land klinken vanaf 9.30 uur bekende liederen en het lied van de Koningsspelen: Zij aan Zij. De Koninklijke bond van Oranjeverenigingen roept klokkenluiders op om tussen 9.55 en 10.00 uur de klokken te laten luiden ‘als teken van verbinding’.

Wilhelmus

Ook al kunnen we dan niet de vrijmarkt op, of lekker dansen op het plein, er is genoeg te doen zodra je klaar bent met de vlag hijsen. Om tien uur ’s ochtends op Koningsdag mogen we weer met zijn allen het Nederlands volkslied zingen (of spelen) in de voordeur, op het balkon of in de tuin. Kijk voor de liedjestekst van het Wilhelmus op de site van Koninklijk Huis.

Buiten Spelen

De Oranjebond heeft het uur tussen 10.00 en 11.00 uur omgedoopt tot het nationale buitenspeeluur. Alle kinderen worden opgeroepen om buiten te gaan spelen. Voor de senioren organiseert de Oranjebond samen met de ANBO een koningsdag-special voor senioren, te zien op Omroep Max om 14.00 uur.

Borreltje

Om 16.30 is het tijd voor de Nationale Toost. Samen met het Oranje Fonds is de Nationale Toost er voor meer verbinding en wordt er opgeroepen om een ‘borreltje’ te geven aan ‘een bekende die misschien wat eenzaam is’, of een borreltje van 2,50 euro te doneren aan het Oranje Fonds.

Kopen en verkopen

Wil je graag van je oude spullen af, dan kan je je digitale kleedje uitrollen via de app Nextdoor. Voor elke gemeente is er een digitale groep aangemaakt waarin mensen tussen 09.00 en 21.00 uur spulletjes kunnen kopen en verkopen in hun eigen buurt.