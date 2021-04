Toch een lintje voor Wervershoofse 'meester Ben': "Eindelijk!"

Door onvoldoende onderbouwing kwam de aanvraag voor de onderscheiding steeds niet van de grond. Het is de inmiddels overleden Kees Dol van de volleybalvereniging wiens laatste wens het was, dat Ben een lintje zou krijgen. "Ik denk dat het al in mei 2018 was, dat we op het einde van een volleybalcompetitie het erover hadden", vertelt aanvrager Linda van Oostrum. Uiteindelijk hebben verschillende aanvragers en onderbouwingen ervoor gezorgd dat het er vandaag toch van is gekomen.

Het eerste vrijwilligerswerk waar ben betrokken was, was voor de St. Werenfridus parochie, waar hij later lid werd van de Parochieraad en tot 2018 schreef voor het Parochieblad. Vanaf 1998 raakte hij betrokken bij de gemeenschapsveiling Wervershoof. Eerst als lid van het bestuur en vanaf 2010 als voorzitter van de Stichting.

"Ik ben heel blij en heel verrast. Ik was uitgenodigd voor de lunch bij mijn zoon wegens de vakantie, ik moest namelijk mee helpen de vlag ophangen - want die handigheid had hij niet zo erg. In de wetenschap dus dat het voor morgen was", licht Droog de enscenering toe. "Toen hoorde ik muziek en dan zie je een glinsterende ketting komen aanlopen, met daaronder meneer Streng. Toen wist ik genoeg!"

Een rol die hem volgens aanvrager Linda van Oostrum niet onbekend is. Van Oostrum: "Wat ook typerend is, is dat hij bij zijn vrijwilligerswerk bijna altijd 'boven komt drijven' in een bestuurs- of coördinatiefunctie. Zijn jongste kleindochter vroeg laatst: 'Was ik al geboren toen opa burgemeester van Wervershoof was?'"

"Als je dit soort mensen in de gemeenschap hebt, in de vereniging, dat is fantastisch! Alles wordt gedaan, alles wordt geregeld; zulk soort mensen heb je er niet zoveel dus ik ben er echt heel erg trots op."