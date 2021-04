Politie tast nog in het duister over mogelijke schietpartij Muiden

De politie tast nog in het duister over de schietpartij die gisteravond zou hebben plaatsgevonden in het centrum van Muiden. Er wordt nog volop onderzoek gedaan nadat buurtbewoners meerdere schoten zouden hebben gehoord, maar er zijn nog geen bewijzen dat er daadwerkelijk iets is gebeurd, zo bevestigt de politie aan NH Nieuws.

Bewoners van de Amsterdamsestraat en de Hellingstraat zouden gisteravond schoten hebben gehoord en een man met een bivakmuts hebben zien wegrennen. Aan de schietpartij zou ook een ruzie vooraf zijn gegaan.

Nadat de bewoners alarm sloegen, stond de straat al snel vol met agenten met kogelwerende vesten aan. Er werd volop gezocht naar eventuele kogelhulzen of de vermoedelijke dader. Er cirkelde zelfs langere tijd een politiehelikopter boven de stad.

Nog niets gevonden

De zoektocht bleef gisteravond nog zonder resultaat. "We hebben tot nu toe geen enkel aanknopingspunt gevonden dat er daadwerkelijk iets is gebeurd. We hebben meerdere verklaringen van buurtbewoners, over de schoten en de man met de bivakmuts, maar we hebben bijvoorbeeld nog geen kogelhulzen of iets dergelijk gevonden", vertelt een woordvoerder.

Het onderzoek naar de mogelijke schietpartij gaat voorlopig wel gewoon nog door. "We roepen buurtbewoners met beveiligingscamera's op om nog eens goed naar hun camerabeelden van gisteravond rond half zeven 's avonds te kijken. Mensen die iets vreemds hebben gezien of meer weten over de mogelijke schietpartij roepen we op om zich te melden bij ons."