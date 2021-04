Zonnige Koningsdag met iets warmere temperaturen

De laatste dagen is het sowieso zonnig dan wel fris. "Dat komt door een hogedrukgebied boven de Britse eilanden", legt de weerman uit. "De komende 24 uur neemt die geleidelijk in betekenis af, maar dat heeft geen consequenties voor het weer op Koningsdag. In tegenstelling zelfs: het wordt wat milder allemaal."

Veel zon

De temperatuur komt namelijk uiteindelijk uit op zo'n dertien of veertien graden, op een enkele plaats misschien zelfs wel vijftien graden. "Er trekt morgen een storing via Schotland naar Wales en aan de oostflank daarvan warmt de atmosfeer bij ons wat op."

Verder hangt er op Koningsdag wat hoge sluierbewolking in de lucht. "Misschien soms ietsje dikkere bewolking, maar over het algemeen is er morgen veel zon, dus een zonnige Koningsdag, met een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Alleen in de middag langs de kust wordt de wind wat noordelijk en kan het daar weer wat afkoelen."

Donderdag en vrijdag buien

De dag na Koningsdag belooft zelfs nog wat beter te worden. "Dat wordt een dag met geregeld zon, droog weer tot in de avond en temperaturen die nog wat hoger zullen zijn met vijftien tot zestien graden, in het binnenland achttien graden."

Daarna is het voorlopig weer gedaan met de oplopende temperaturen. "Dan komt diezelfde storing boven de Britse eilanden via het Kanaal dichterbij en inspireert een andere storing. Die twee maken gemene zaken en veroorzaken op donderdag en vrijdag buien, mogelijk met onweer en lagere temperaturen." Toch is dat zeker voor de natuur een welkome verandering, zegt Visser. "Het is eigenlijk al vanaf februari te droog."