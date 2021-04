Ajax-supporters dolblij: "Volgende week nog een feestje"

Een paar honderd Ajax-fans verzamelden zich na de wedstrijd tegen AZ, een Fieldlab-evenement met 7.500 deelnemers, voor het stadion om samen feest te vieren. "Wij zijn zo blij. We zijn gewoon de beste."

Een van de fans zegt dat hij niet had verwacht dat Ajax vanmiddag van AZ zou winnen. "Ik denk, nou, we krijgen een lastige. Maar dan tegen Emmen. Dan wordt het wel voltrokken en is het klaar." Daar denken een paar jonge fans ook zo over. "Emmen slopen we helemaal. En dan naar de Kuip. En die helemaal vernederen."

Voor de supporters was het de eerste keer sinds lange tijd dat ze weer op de tribune zaten tijdens een voetbalwedstrijd. "We zijn weer gelukkig. Dit is gewoon wat een man nodig heeft."