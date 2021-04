Telstar-trainer Jonker vindt dat zijn ploeg minimaal een punt verdiende

Telstar ging zondagmiddag met 2-0 ten onder op bezoek bij FC Volendam en daarmee was de Vissersderby een prooi voor de thuisploeg. Volgens Telstar-trainer Andries Jonker had zijn ploeg minstens een punt mee moeten terugnemen naar Velsen-zuid.

"Uiterst teleurgesteld. Natuurlijk ontbraken er ook weer meerdere belangrijke spelers, maar ik vond ons minimaal gelijkwaardig aan FC Volendam. In de tweede helft zelfs een stukje beter, maar het levert opnieuw niets op", zegt Jonker na afloop voor de camera van NH Sport. "In de eerste helft was Volendam beter, maar in de tweede helft kregen we een aantal riante kansen op de gelijkmaker. Die hebben we laten liggen. Qua spelbeeld was een gelijkspel verdiend geweest.

Weerzien met oude club

Voor Telstar-middenvelder Tom Overtoom was het een weerzien met zijn oude werkgever. "Het is altijd leuk om terug te keren bij je oude club. Ik heb hier twee mooie jaren gehad", aldus de 30-jarige Overtoom. "Maar deze nederlaag is niet leuk. De eerste helft hadden we het erg lastig. Tweede helft waren we de bovenliggende partij. Je moet jezelf belonen en dat lieten we na."

De volgende wedstrijd van Telstar is aanstaande vrijdag 30 april. In Velsen-Zuid is Jong PSV dan de tegenstander.