Vrijwilligers maken iftarmaaltijden voor daklozen: "Wij koken met liefde"

Vrijwilligers van het Islamitisch Cultureel Centrum Haarlem koken dit weekend iftarmaaltijden voor daklozen. Het is een alternatief voor de iftarmaaltijden die normaal gesproken bij de moskee aan het Spijkerboorpad gegeten kunnen worden, maar nu door corona niet doorgaat. Het gaat voor het tweede jaar op rij op deze manier en volgens vrijwilliger Abid Azannay hoort dit bij de gedachte van ramadan. "Eten verbroedert en we hopen hiermee een steentje te kunnen bijdragen en dat we verbinding zoeken met anderen."

In de keuken van daklozenopvang Velserpoort in Haarlem-Noord staat een handjevol vrijwilligers, de hele dag in de keuken om zo'n 150 maaltijden voor te bereiden. Ze hebben onderling lol en zijn blij dat ze iets voor hun medemens kunnen doen. Zelf doen ze ook mee met de ramadan, dus tussendoor even proeven zit er niet in. Maar dat maakt volgens een vrijwilliger niet uit. "Wij koken met gevoel en met liefde", lacht ze.

De vrijwilligers delen de maaltijden 's avonds zelf uit aan de mensen. Ook gaat een gedeelte van de maaltijden naar daklozen in de opvang aan de Wilhelminstraat. "We krijgen altijd positieve reacties", vertelt Abid. "Vandaag staan we hier, maar volgende week staan we in het centrum en daar gaan we ook dingen organiseren."

Dankbaar

In de opvang van Velserpoort zitten alleenstaanden en ook gezinnen. De laatste groep woont in de opvang, sommigen zelfs wel twee jaar. Zoals Deena uit Syrië, die er twee jaar geleden met haar vijf zonen terecht kwam. Ze is erg dankbaar voor de iftarmaaltijd. "Ik zei tegen mijn zonen dat we een iftarmaaltijd krijgen en ze zeiden 'oh wat mooi, gaan we dat samen eten?'"

Anna Lousberg, medewerker van Velserpoort, ziet dat de maaltijden veel betekenen voor de bewoners. "Ze zijn super dankbaar als de deur van hun kamer opengaat en de maaltijden worden uitgedeeld. Dat is echt heel erg leuk om te zien."