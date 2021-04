Ajax-matchwinner Klaassen viert feest, maar mist alleen de schaal

Blijdschap was er zeker bij Ajax, maar van een uitgelaten sfeer was geen sprake. De Amsterdammers wonnen zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van AZ en pakten daarmee het officieuze kampioenschap. Na afloop reageerden coach Erik ten Hag en matchwinner Davy Klaassen op de prima prestatie tegen de Alkmaarders.