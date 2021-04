Ajax begint met Klaassen en Antony, Koopmeiners weer terug bij AZ

Bij Ajax keren Davy Klaassen en Antony terug in de basis. Tegen FC Utrecht begon het duo op de bank en werden vervangen door Mohammed Kudus en David Neres. Dat betekent dat Ajax met dezelfde namen aantreed als in de gewonnen bekerfinale tegen Vitesse (2-1).

AZ-trainer Pascal Jansen heeft in Amsterdam de beschikking over de vertrouwde namen. Aanvoerder Teun Koopmeiners keert weer terug in de basisopstelling na een schorsing. Dat gaat ten koste van Jordy Clasie. Daarnaast missen de Alkmaarders Jonas Svensson. De Zweedse rechtsback is geblesseerd en wordt vervangen door Yukinari Sugawara.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, J. Timber, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Alvarez, Klaassen; Antony, Haller, Tadic

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Letschert, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners, Stengs; Boadu, Gudmundsson, Karlsson

Volg Ajax - AZ en alles over het mogelijke officieuze kampioenschap van Ajax zondag vanaf 14.00 uur in een extra lange radio-uitzending van NH Sport.